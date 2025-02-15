SON DAKİKA HABERİ: Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan 'ın görevden uzaklaştırıldığı duyurdu.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;



"Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında "Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle;



Abdullah ZEYDAN Anayasa'nın 127'nci Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci Maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan BALCI Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN YARGILANDIĞI DAVADA 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM Partili Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçundan hakkında verdiği 5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra yeniden yargılandığı davada, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.