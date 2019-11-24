SON DAKİKA HABERİ: Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Adana'nın Kozan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

adana kozan241119.jpg

Son dakika haberi! Adana'nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, saat 16.33'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

Gürçam, depremin ardından jandarma ve ilgililerle görüştüğünü belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Gürçam, "Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum yok. Ekiplerle irtibatımız devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kozan'da saat 16.33'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...