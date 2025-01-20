SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Özer, ihale yolsuzluğu soruşturmasında tutuklandı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklu bulunduğu yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Ahmet Özer'in "ihale yolsuzluğu" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.



Suç örgütü soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Ahmet Özer'in, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.



Özer, ifadesinin ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sulh Ceza Hakimliği Özer'in tutuklanmasına karar verdi.



AHMET ÖZER'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR



Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ahmet Özer, tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Savcılık hakkında, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.



Özer İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında Diyarbakır yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ele geçirilen delillerde adının geçmesiyle ilgili olarak, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını, bu yönde düşünmediğini öne sürdü.



Telefon konuşmalarına ilişkin tapelerin sıradan taziye görüşmesi olduğunu savunan Özer, "İddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir." diye konuştu.



AVUKATLARI AYM'YE BAŞVURDU



Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer’in avukatları, Özer’in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.

