SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Özer'e ihale yolsuzluğu soruşturmasında tutuklama talebi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklu bulunduğu yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Ahmet Özer'in "ihale yolsuzluğu" suçundan tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugün savunması alınan ve halen Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan şüpheli Ahmet Özer ayrıca ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklamaya sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



AHMET ÖZER'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR



Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ahmet Özer, tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Savcılık hakkında, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.



Özer İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında Diyarbakır yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ele geçirilen delillerde adının geçmesiyle ilgili olarak, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını, bu yönde düşünmediğini öne sürdü.



Telefon konuşmalarına ilişkin tapelerin sıradan taziye görüşmesi olduğunu savunan Özer, "İddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir." diye konuştu.



AVUKATLARI AYM'YE BAŞVURDU



Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer’in avukatları, Özer’in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.





