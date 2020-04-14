SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.



Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Muş ayrıca, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

Ücretsiz izne çıkarılanlara da aylık bin 177 TL ödenmesi de planlanıyor.

SU FATURA BORÇLARINI 3 AY ERTELEME TEKLİFİ

Faaliyetleri durdurulan işyerlerinin ve konutların su fatura borçlarını belediyelerce 3 ay süreyle ertelenmesine ilişkin teklif maddesi de yer alıyor.