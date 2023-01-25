SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Saat 15.37'deki depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 85,78 kilometre açığı olduğu bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin derinliği ise 27,77 kilometre olarak kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Muğla'nın Fethiye, Marmaris ilçeleri ile İzmir'de de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmasığı belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den de benzer bir açıklama geldi.

Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Ekiplerimizle takipteyiz.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2023

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kurum, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

DAHA BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Peki meydana gelen bu deprem daha bir depremi tetikler mi? Soruya Prof. Dr. Okan Tüysüz, telefonla katıldığı NTV canlı yayınında yanıt verdi.

Bu depremin daha büyük bir depremi tetiklemesinin zayıf bir ihtimal olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tüysüz, derin depremlerin oldukça geniş alanda hissedildiğini ifade etti. Öte yandan derin kaynaklı depremlerin ise hasar yaratmasını beklemediğini de belirtti.



Artçı depremlerin olacağını da ifade eden Tüysüz, bu depremlerin de derin kaynaklı olacağından hasar yaratacak depremlerin olmayacağını söyledi.

"EGE DENİZİ'NDEKİ STRESİ BELLİ ORANDA AZALTMIŞ OLABİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin, Ege Denizi'ndeki stresi belli oranda azaltmış olabileceğini söyledi.



Prof. Dr. Sözbilir, Depremin Pliny-Strabo fayı adı verilen büyük ölçekli bir fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti.



Bu zonun aynı zamanda Afrika levhasının yırtıldığı yere karşılık geldiğini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:



"Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre depremin büyüklüğü 5,4 ile 5,9 arasında değişiyor. Son aylarda meydana gelen ve deprem fırtınaları şeklinde devam eden deprem yoğunluğu sırasında oluşan bir deprem. Bu yırtılma yeri, jeolojik anlamda Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bölgeyi de ifade ediyor. Son iki ayda Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere karşılık verecek şekilde gelişmiş olmalı. Odak mekanizma çözümü sol yanal bir hareketi gösteriyor. Bu deprem, Ege Denizi'ndeki stresi belli oranda azaltmış olabilir."

