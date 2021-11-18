SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda patlama sonucu 3 katlı binanın bir kısmı çöktü. Patlama sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedeninin LPG olduğu düşünülüyor.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 18.11.2021 - 23:36 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 01:03

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın tüm katlarında mutfak bölümlerinde patlama olduğu, binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu bildirildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlama sonucu yaşanan göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Koca, daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, "Patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor" dedi. 

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...