SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralı

Son dakika haberi! Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi.



Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın tüm katlarında mutfak bölümlerinde patlama olduğu, binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu bildirildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlama sonucu yaşanan göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.



Koca, daha sonra yaptığı açıklamada, patlamada ağır yaralanan 2 çocuktan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Sağlık Bakanı, "Patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor" dedi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

