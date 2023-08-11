SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.
Karara göre SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
TOKİ Başkanlığı'na Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığı'na da Okay Memiş getirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen getirildi.
Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
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