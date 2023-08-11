SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yeni AFAD Başkanı Okay Memiş oldu. Oyuncu Tamer Karadağlı da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.

Karara göre SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

TOKİ Başkanlığı'na Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığı'na da Okay Memiş getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen getirildi.

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

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