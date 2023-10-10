SON DAKİKA HABERİ: Avusturya Başbakanı Beştepe'de resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer bir araya geldi.
Nehammer'in bulunduğu makam aracını Beştepe'de önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan ve Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
Türkiye ile Avusturya arasındaki siyasi ve ekonomi iş birliklerinin görüşüleceği iki günlük bir resmi ziyaret.
İlk önemli gündem maddesi Türkiye ve AB süreci. Avusturya, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.
Sadece Türkiye'nin AB süreci değil aynı zamanda Avusturya ve Türkiye'nin ekonomik ticari hacminin artırılmasına yönelik yeni anlaşmaların ele alınması bekleniyor.
Erdoğan ve Nehammer, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Nehammer, öncesinde beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Nehammer, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Nehammer, deftere şunları yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnetle."
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