SON DAKİKA HABERİ: AYM'den Can Atalay kararı

Son dakika haberi! Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüştü.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda, "ihlal kararı" verdi.



Atalay hakkında yeniden yargılamaya da hükmeden Yüksek Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

Dosyanın yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ele alınacağı öğrenildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti grup toplantısı öncesinde AYM'nin kararına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bakan Tunç, henüz gerekçeli kararın açıklanmadığını ifade edip "Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir." dedi.

Bakan Tunç, gazetecilerin "Hak ihlali kararı Meclis dönüş anlamına mı geliyor?" sorusuna "Anayasa Mahkemesi'nin bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı bir okumamız lazım. Gerekçeli karar doğrultusunda elbetteki işem yapılır." ifadelerini kullandı.



YARGITAY REDDETMİŞTİ

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.



Atalay'ın avukatları da milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.



Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.