SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar ve komutanlardan İran sınır hattında inceleme

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, TSK Komuta Kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.11.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 14:24

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar ve komutanlardan İran sınır hattında inceleme

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Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor. 

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever,  Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki "sancak tevdi töreni"ne katılacağı da bildirildi.

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