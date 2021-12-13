SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu'dan Ermenistan'la normalleşme açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ile normalleşme için karşılılı özel temsilcileri yakında atayacağız. Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacağız" dedi.
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Haberler 13.12.2021 - 21:22| Son Güncelleme : 13.12.2021 - 21:44
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