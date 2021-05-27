Bakan Dönmez: Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 14:17

Bakan Dönmez: Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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