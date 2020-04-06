SON DAKİKA HABERİ: Bakan Gül: 12 hakim-savcı ve 55 personelde corona virüs çıktı

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıdaki corona virüs gelişmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Adalet hizmetlerinde Covid-19’a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferansla düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Bakan Gül “12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir” dedi.



Adalet Bakanı Gül, corona virüsle bağlantılı olarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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