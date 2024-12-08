SON DAKİKA HABERİ: Bakan Güler’den ABD Savunma Bakanı Austin ile Suriye görüşmesi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Güler’den ABD Savunma Bakanı Austin ile Suriye görüşmesi
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Son dakika haberi! ’de Esad dönemi sona erdi.

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Humus’un ardından Şam’a girdi.

Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam’dan ayrıldı. Esad’ın nerede olduğu bilinmiyor.

Tüm dünyanın gündemine oturan bu gelişme sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye’deki son durum ele alındı.

İki bakan, güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulundu.

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