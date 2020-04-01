SON DAKİKA HABERİ: Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yolları Bakanlığımızca yapılacak
SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yolları Bakanlığımızca yapılacak" açıklamasında bulundu.
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