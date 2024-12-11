Bakan Uraloğlu: 16 yaş altına sosyal medya yasağı yok

Çocuklarda sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına yönelik düzenleme çalışmaları sürerken Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi.



Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada 16 yaş altına sosyal medya yasağının söz konusu olmadığını belirterek, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söyledi.



Bakan Uraloğlu, “16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir.



Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak” diye konuştu.



Uraloğlu, “Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz” dedi.