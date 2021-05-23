SON DAKİKA HABERİ... Bakan Akar: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 10:44
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadele, sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Akar, açıklamasında "23 Nisan’da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...