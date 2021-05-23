SON DAKİKA HABERİ... Bakan Akar: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Terörle mücadele sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 10:44

SON DAKİKA HABERİ... Bakan Akar: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadele, sadece 1 Ocak’tan bugüne kadar 1107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar, açıklamasında "23 Nisan’da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

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