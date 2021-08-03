Tarım Bakanı Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgelerindeki son durumu anlattı

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü.

Antalya'da Manavgat ve Gündoğdu yangınları devam ediyor. Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler.

Marmaris'te bir bölümde parlama var, bu gece kontrol altına alınabilirse oradan da iyi haber alabiliriz.

Milas'taki yangın devam ediyor. Balıkesir'deki 6 yangının 5'i kontrol altına alındı, bir yangın devam ediyor.

Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı.

Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda.

Marmaris'te bugün sıcaklık rekoru kırıldı. Nem yüzde 5'e kadar düştü. Yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece. Perşembe günü 40 derecelerde olacak.

Yangının büyüklüğüne, yerleşim yerlerine yakınlığı göre müdahale ediyoruz. Çok ciddi bir savaş veriyoruz. Bu savaşta Orman Müdürlüğü ekiplerinin moralini yüksek tutmalıyız.

Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor.

Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor. 3 amfibik uçağımız yardımlarla 6'ya çıkmış durumda.



5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

Şu an milli birlik ve beraberlik zamanıdır. İlk yağmurlarla birlikte fidanlama çalışmalarına başlayacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Söndürdüğümüz yangın rüzgarlarla yeniden daha da şiddetleniyor. Sıcak hava ve rüzgar en büyük dezavantajımız.

Yarın akşam daha pozitif bilgiler aktarabileceğiz. TOMA'Lar baştan beri yangına karşı çalışıyor.

Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor.

128 ağır hasarlı bina var. "Muğla'da 28 kırsal mahallede toplam 3 bin 219 haneden 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik.

Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi.