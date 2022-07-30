SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 19:01

SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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