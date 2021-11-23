SON DAKİKA HABERİ: Barış Pınarı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım'ın Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11’inci Komando Tugay Komutanlığında görevliydi.

Şehit binbaşının cenazesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AKAR VE GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Şanlıurfa Valiliği, şehit binbaşı Mete Yıldırım'ın sabah GAP Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacağını duyurdu.