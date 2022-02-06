Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MSB, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Haberler 06.02.2022 - 11:55

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Mlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

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