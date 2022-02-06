Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Mlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g5wHP5KJOP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022