SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılıktan TTB davanamesi (Davaname nedir?)

SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konseyi Başkanlığı üyelerinin de görevlerine son verilmesi istendi.

SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılıktan TTB davanamesi (Davaname nedir?)

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Son dakika haberi!  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılıktan TTB davanamesi (Davaname nedir?) - 1 Gözaltına alınan  TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVANAME NEDİR?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

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