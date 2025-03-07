SON DAKİKA HABERİ: Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulundu: Mimar Ece Gürel hastanede vefat etti

OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel bugün gece yarısı sağ olarak bulundu. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te donmak üzereyken bulundu. Titrediği ve tamamen uyuşmuş halde olduğu görünen Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.

"ECE KASKATI OLMUŞTU" O anları, "Ece'nin gözleri açıktı konuşamıyordu, kaskatı olmuştu. Kollarında bacaklarında diken izleri vardı. Termal battaniyelerde Ece'nin üzerini örttük. Kafasında bir şey olup olmadığını kontrol ettikten sonra uyumaması için mücadele etmeye başladım." sözleriyle anlatan Kulca, uzakta olan ambulansın gelinceye kadar genç kadının uyumaması için mücadele ettiğini belirtti.

"SEN ORMANI ORMAN DA SENİ KORUDU"



Kulca, "Ona, 'Ece ablam sen orman mühendisisin, sen ormanı o da seni korudu' dedim. Bak annen, eşin, sevenler, Türkiye seni bekliyor dedim. Türkiye'ye geçmiş olsun. Kısmet bize oldu ama diğer bütün ekipler ellerinden ne geliyorsa yaptılar." dedi.



Ekip lideri genç kadının muhtemelen kaybolduktan sonra bir süre mücadele ettiğini yorulduğu için de eşyalarını bir noktada bırakmış olabileceğini yönelik de bilgi verdi.



"VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ"



Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi gönüllüsü Turan Altun da, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. " sözleriyle olay anını anlattı.