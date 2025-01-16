SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ile üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiğini belirledi. Teknik takip üç ay sürdü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildi. Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

40 şüpheli, 3 günlük gözaltından sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade işlemleri sürüyor.

Toplam 40 şüphelinin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınıyor.



BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE 9 SAVCI

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için bir başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

ÖZER'İN DE İFADESİ ALINACAK



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.