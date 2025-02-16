SON DAKİKA HABERİ: Bingöl'ün Yedisu İlçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 02.24’te meydana gelen depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak ölçüldü.

Bingöl Valiliği, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." açıklaması yaptı.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada depremden sonra olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtilerek, "Bingöl ilimizin Yedisu ilçesinde saat 02.24’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Depremden sonra sarsıntıyı yaşayan bazı vatandaşların araçlarının içinde bekledikleri görüldü.