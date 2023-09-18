Bismil’de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bismil’de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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’ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak’ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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