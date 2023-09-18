Bismil’de iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak’ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.