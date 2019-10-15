Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi'nin Avrupalı 5 üyesi, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere kapalı bir toplantı yapılmasını talep etti. BM Güvenlik Konseyi'nin bu talep üzerine yarın toplanması bekleniyor.
BM Güvenlik Konseyi'nin Avrupalı üyeleri İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana BM Güvenlik Konseyi ikinci kez Suriye gündemiyle toplanacak.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...