SON DAKİKA HABERİ: Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı, ayçiçek yağı yüklü bir gemideki arıza nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Haberler - NTV Haber 21.12.2021 - 13:32 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 14:23

SON DAKİKA HABERİ: Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

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Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre durdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı" bilgisi verildi.

Ardından yapılan açıklamada geminin geminin kurtarma gemileri refakatinde Ahırkapı’ya çekildiği bildirildi.


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