Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

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Yeni Zelanda mahkemesi, Chirstchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın cezasına karar verdi.



Tarrant'a ülke tarihinde bir ilk olarak, şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası verildi.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.

