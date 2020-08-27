Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 05:55

Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Yeni Zelanda mahkemesi, Chirstchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın cezasına karar verdi.

Tarrant'a ülke tarihinde bir ilk olarak, şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası verildi.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. 

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...