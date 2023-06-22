SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da fabrika yangını

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Dökümcüler Sitesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görülüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yoğun dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.