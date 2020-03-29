SON DAKİKA HABERİ: Buse Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan 'test sonucu' açıklaması

Son dakika haberi! Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın son test sonuçlarının negatif çıktığına dair haberleri yalanlandı.

"HABER DOĞRU DEĞİL"

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: GELİR GELMEZ BİLGİLENDİRECEĞİM

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Albayrak ile Terim için, "Test sonuçları negatif, çok yakında taburcular" paylaşımında bulunmuştu.