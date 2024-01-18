SON DAKİKA HABERİ: Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
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Son dakika haberi! Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler olduğunu belirleyen ekipler, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

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