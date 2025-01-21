SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.



Deprem saat 23.38'de maydana geldi. Depremin derinliği 8.65 km olarak açıklandı. Deprem Ege ve Marmara Bölgesi'nden de hissedildi.



Deprem Uzmanı Okan Tüysüz, NTV'de Ayvacık açıklarında meydana gelen son deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu büyüklükte bir depremin hasar yaratmasını beklediğini belirten Tüysüz, bölgede daha önce deprem fırtınası yaşandığını bu nedenle yaşanan son depremin olağan olduğunu ifade etti.

Tüysüz, "5 büyüklüğündeki bir depremin olağan koşullarda bir hasar yaratmasını beklemeyiz. Depremin olduğu yer Midilli ile Edremit Körfezi arasında bir yer, denizin içinde olan bir deprem. Bu bölge Kuzey Anadolu Fayının bir kolunun üzerinde, Edremit Körfezi'ne kadar uzanır, Edremit Körfezi'nden sonra Bababurnu ve Ayvacık açıklarında dağılıp kaybolur, bu bölgede zaman saman deprem fırtınalarını bu büyüklükteki depremleri görüyoruz. En son Baba Burnu açıklarında ve Baba Burnu'nun bir kesiminde bir deprem fırtınası yaşatmıştı. Bölge aktif fayların olduğu bir bölge, o yüzden bu tür depremlerin yaşanması olağan. Daha büyük bir deprem beklentisi olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.

Tüysüz bu fay kolununu Edremit Körfezi'nin içerisine kadar uzandığını ve geçmişte bu fayda 7.2, 7.1 büyüklüğünde depremler gerçekleştiğini ve stres boşalttığını bu yüzden büyük bir deprem beklediğini sözlerine ekledi.

