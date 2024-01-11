SON DAKİKA HABERİ: CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 6'sı büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi.



Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen, Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım, Yalova Belediye Başkan adayı Mehmet Gürel, Zonguldak Belediye Başkan adayı Tahsin Erdem olarak belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıklarının görüşülmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle: