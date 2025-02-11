SON DAKİKA HABERİ: CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tarihi netleşti

SON DAKİKA HABERİ: Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti. CHP üyeleri, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tarihi netleşti
CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi: Ön seçim için MYK'ya yetki

CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi: Ön seçim için MYK'ya yetki

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Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti.

üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sanık başına gidecek.

CHP Parti Meclisi, ön seçim gündemiyle dün bir toplantı gerçekleştirmişti.

Erken seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi’nde ön seçim takvimi onaylanıp, aday kriterleri belirlenmişti.

SON DAKİKA HABERİ: CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tarihi netleşti - 1 Özel, İmamoğlu ve Yavaş'la Ankara'da görüştü

MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAĞINI BİLDİRDİ

’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel’le bir araya gelmişti.

Yavaş bu görüşmede ön seçime katılmayacağını Özel’e bildirmişti.

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