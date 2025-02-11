SON DAKİKA HABERİ: CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tarihi netleşti

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi’nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi netleşti. CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sanık başına gidecek. CHP Parti Meclisi, ön seçim gündemiyle dün bir toplantı gerçekleştirmişti. Erken seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi’nde ön seçim takvimi onaylanıp, aday kriterleri belirlenmişti.

MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAĞINI BİLDİRDİ



CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar akşamı Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel’le bir araya gelmişti.



Yavaş bu görüşmede ön seçime katılmayacağını Özel’e bildirmişti.