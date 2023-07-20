SON DAKİKA HABERİ: CHP’nin Tanju Özcan kararı haftaya kaldı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhuriyet Halk Partisi’nden kesin ihracı istenen Tanju Özcan hakkındaki karar haftaya kaldı. Özcan’ın bugün Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma vermesi gerekiyordu ancak, Özcan hasta olduğunu belirterek 4 günlük rapor sundu. Bunun üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu, savunmanın kutsallığını göz önünde bulundurarak, karar toplantısını önümüzdeki hafta çarşamba gününe bıraktı.

SON DAKİKA HABERİ: CHP’nin Tanju Özcan kararı haftaya kaldı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki karar haftaya kaldı.

Son dönemde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Özcan, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Özcan sonrasında ise Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim” sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlayan Özcan, Kılıçdaroğlu'na “istifa” çağrısında bulunmuştu.

ÖZCAN RAPOR SUNDU, KARAR HAFTAYA KALDI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Özcan’ın savunmasını almak ve durumunu kararlaştırmak için toplandı. Ancak Özcan hasta olduğunu belirterek 4 günlük rapor sundu.

Yüksek Disiplin Kurulu da bu durum üzerine savunmanın kutsallığını göz önünde bulundurarak, karar toplantısını önümüzdeki hafta çarşamba gününe bıraktı.

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