SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etti.
NTV Haber 06.11.2019 - 22:56| Son Güncelleme : 06.11.2019 - 23:05
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