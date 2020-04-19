SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve corona virüsle mücadelede işbirliği ele alındı.

Reuters - Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 20:15 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 20:36

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. 

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. 

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, corona virüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı. 

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