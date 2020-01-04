SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salihi ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ile Salih arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgedeki krizleri çözmek için bölgesel ve uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Görüşmede iki cumhurbaşkanı ayrıca, radikal düşünceler ve terörizmle mücadelenin ülkeler arasındaki işbirliğiyle bölgenin istikrarını sağlanması konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Salih’e, “Irak’ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların sahası olmasına izin vermedik” dediği kaydedildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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