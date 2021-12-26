SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde konuştu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Üstat yılmadı. Üstat korkmadı, korkutulamadı. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi.

Bu ödüller kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyasının zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır.

Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforları bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgah dağılmıştır.

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır.

Elbette değişim hayatın gerçeğidir. Ancak değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. İnsanlık son iki asırda büyük bir dejenerasyon yaşadı.

Biz insanı insanın kurdu olarak değil, şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir.

Sadece güçlünün hayatını kutsayan yaklaşım biçim değiştirerek günümüzde de varlığını sürdürüyor.

Uluslararası ilişkiler ve ekonomide "Dünya 5'ten büyüktür" şiarıyla yürüttüğümüz mücadele düzenin değişmesi için.

Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle, şiirleri, tiyatroları, denemeleriyle gençlere umut aşıladı.

Necip Fazıl doğuyu da batıyı da medeniylet kökleriyle bilen bir entelektüel olarak hiçbir zaman fildişi kulesine çekilmemiştir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...