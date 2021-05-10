SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...