SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'stratejik körlük' uyarısı

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Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde konuşma yaptı.



Konuşmasında AB ile ilişkilere değinen Erdoğan, “Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin çekim ve güç merkezi olması mümkün değildir” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU



“Avrupa Birliği’nin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadelede dayanışma içinde olmamız bölgemizin selameti açısından çok önemli” diye konuştu.

'STRATEJİK KÖRLÜKTEN BİR AN ÖNCE KURTULMASINI BEKLİYORUZ'



Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz" derken, "Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“Covid-19 salgını gibi küreselk bir felkaketin üstesinden ancak dayanışmayla gelebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Aşı yardım ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

‘IRKÇILIK, İSLAM DÜŞMANLIĞI VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞÜYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur" derken, "Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor" şeklinde konuştu.

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