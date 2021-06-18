SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı milliyetçiliğine tepki

Antalya’da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi’nin ardından bugün gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.



Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi çok önemli" dedi.

Erdoğan, “Buradan vereceğimiz dostluk ve işbirliği mesajları dalga dalga tüm dünyaya yayılacaktır” derken, “Artık STK, iş dünyası, medya ve üniversiteler arasındaki temaslar da dış politikayı şekillendiriyor” diye konuştu.

‘ULUSLARARASI TOPLUM SALGINDA İYİ BİR İMTİHAN VEREMEDİ’

“Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli aşımız hazır olunca tüm insanlıkla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi" diye konuşan Erdoğan, “Tüm insanlığın geleceği adına hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

“DEAŞ ile mücadele kılıfı altında güney sınırımız boyunca bir terör devleti kurulmaya çalışıldı” diyen Erdoğan, “Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir" şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU AÇILIŞTA KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın ilk meclisi Patara'nın ev sahibi Antalya'da, önemli bir forumu gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bugün dünya siyasetinin yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, "2019'da temelini attığımız forum, gözlerini zorlu ama umutlu bir dünyaya açıyor" derken "Zor ile umut arasındaki köprüyü ise ortak düşünce ve ortak hareket oluşturacak" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devletler, milletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek "Güç dengelerinde sürekli bir değişim var. Devletler iş birliği yanında bir rekabet hatta mücadele halinde" derken "Güçlü bir türbülansta ayakta durmaya çalışan bir uluslararası sistemin çığlıklarını duyuyoruz"şeklinde konuştu.