SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısıyla ilgili olarak, "İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
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