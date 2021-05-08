SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısıyla ilgili olarak, "İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

08.05.2021 - 20:42

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki

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