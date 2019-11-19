SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü zirve yapılacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Hem ABD hem diğer ülkelerle ilişkilerimizde prensiplerimiz bellidir. Eşit aktör ilişkisi bulunmaktadır. Trump ile görüşmede S-400 ve F-35 konusu ile ticarette 100 milyar dolarlık hedef ele alındı."

"Barış Pınarı Harekatı yakın tarihin en önemli hadiselerinden biridir. Bu harekatın başarısını gölgeleyecek spekülasyonlardan uzak durulmalı."

"Türkiye ittifakın temel prensiplerine bağlıdır. Fakat öncelikleri konusunda zihni berraklık içinde olmak gerekiyor."

"Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek."

"Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü zirve yapılacak."

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında askeri birliklerimizin güvenlik ve istikrar çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardım ediliyor."

"Sahada birçok zorluk var. ABD ve Rusya'ya anlaşma gereğini yerine getirme çağrısını yineliyoruz."

"İdlib'deki durum hassasiyetini koruyor. Rus makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Rus makamlarına ciddi bir sorumluluk düşüyor. İdlib için yaptığımız anlaşma hala bakidir."

"Aksi halde orada ciddi bir insani dram meydana gelecektir. Umarım Rus mevkidaşlarımız üzerlerine düşeni yaparlar. Askeri gözlem noktalarımızla ilgili de bir değişiklik söz konusu değildir."

"DEAŞ ile mücadelede aksaklık olmaması için sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Resulayn Tel Abyad bölgesinde DEAŞ'lilerin serbest bırakılmasını hatırlarsak YPG'nin planının ne olduğu açıktır. YPG, DEAŞ tehdidinin devam etmesini istiyor. Terör örgütünün son tahlilde DEAŞ ile mücadele gibi bir sorunu yok. "

"Anayasa çalışmalarından sonra Suriye'de bir seçim süreci gündeme gelecek. Bizim amacımız Suriye'de ve dışındaki tüm Suriyelilerin oy kullanması."

"S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil. Bu, imzası atılmış, tamamlanmış bir anlaşmadır. Mevcut NATO savunma sistemine bizde ya da bölgemizde bulunan NATO hava savunma sistemlerine bir tehdit oluşturması söz konusu değil."

"Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. ABD'nin uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamasını reddediyoruz."

"Dipsiz Göl'de yaşanan hadise çok üzücü. Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil. Hem Kültür Bakanlığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız derhal harekete geçti. Bu konuda çok hızlı bir şekilde adım attığımızı söyleyebilirim. Bu alanda bir toplumsal bilincin de yerleşmesi, yayılması gerektiğini ifade etmek istiyorum."

(Siyanürle ölümler) "Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Bunu yapan kişi son tahlilde bir cinayet işlemiştir. Siyanüre erişimle ilgili düzenleme yapılacak. Erişim ve satışın kontrol altına alınması ve takip sistemi kurulmasına dönük çalışmalar yapılacak."