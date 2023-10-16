SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ'in üst düzey yöneticisine hapis cezası

Son dakika haberi! DAEŞ'in üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını 8 Eylül'de açıklamıştı.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin DAEŞ terör örgütünün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş'ın ölümüne müteakip muhtemel yeni lideri ve örgüt içerisinde "Eğitim Bakanı", "Adalet Bakanı", "Kadıların Kadısı" unvanlarıyla görev üstlendiği belirtiliyordu.

Al Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin ise eşiyle birlikte hareket ederek Irak'tan Suriye'ye ve sonra Türkiye'ye geçiş yaptığı ifade ediliyordu. Diğer şüpheli Azzam Ali Husseın Al-Neama'nın da örgüt üst düzey yöneticisi Al Sumaidai'nin akrabası olduğu, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu kaydediliyordu. Al Sumaidai'nin 12 Mayıs 2022 tarihli yakalama kararıyla Avcılar'daki bir evde sahte kimlikle yakalandığı ve 9 Eylül 2022'de tutuklandığı belirtiliyordu.



İddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai'nin "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Azzam Ali Husseın Al-Neama'nın "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Al Sumadai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin de "DAEŞ silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

