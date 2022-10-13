SON DAKİKA HABERİ: Dalaman'dan Manchester'a giden uçakta bomba alarmı

Son dakika haberi! Muğla'nın Dalaman ilçesinden İngiltere'nin Manchester kentine giden yolcu uçağında bomba alarmı verildi.

Uçak, İngiltere'nin doğusundaki Stansted Havalimanı'na yönlendirildi.

Bomba tehdidi şüphesiyle uçaktan gönderilen sinyal üzerine İngiltere'ye ait 2 savaş jeti uçağın inişine eşlik etti.

JET2 Havayolları'na ait yolcu uçağı, havalimanında uçak kaçırma ve terör gibi tehditlerde kullanılan ayrı bir bölüme alındı.

Polis tarafından uçakta gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Havalimanından uçak kalkışları kısa süreliğine durduruldu, ardından tekrar başladı.