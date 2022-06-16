SON DAKİKA HABERİ: DBP'li Aydeniz'in fezlekesi Meclis'te
SON DAKİKA HABERİ: DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale etti.
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Haberler 16.06.2022 - 23:02| Son Güncelleme : 16.06.2022 - 23:08
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