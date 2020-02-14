SON DAKİKA HABERİ: Değerli Konut Vergisi'nde erteleme

Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak.

"TEK MESKENİ OLANLAR ÖDEMEYECEK"



TOKİ Başkanlığı'nın sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı Değerli Konut Vergisi'nden muaf olacak.



DEĞERLEME ORANLARI DEĞİŞTİ



Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.



Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.



2021 YILININ BAŞINDA BEYANNAME VERİLECEK



Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek.



Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Değerli Konut Vergisi'ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak.



BİNA VERGİ DEĞERİ ESAS ALINACAK



Değerli Konut Vergisi'nin uygulanmasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değerler dikkate alınmayacak. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.



Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınan ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkılacak.



İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

